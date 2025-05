Politieauto schept fietser, slachtoffer belandt tientallen meters verderop

Een fietser is vrijdagavond geschept door een politieauto in Tilburg. Dit gebeurde op de kruising van de Noordhoekring met de Spoorlaan in het centrum van de stad.

De politie was op weg naar een melding toen het rond kwart over elf mis ging. Of de politieauto met zwaailicht en sirene reed is een correspondent niet bekend.

Voorruit

De fietser kwam door de klap op de voorruit van de auto terecht waarna hij tientallen meters verderop in de Spoorlaan terechtkwam. Een ambulance kwam na de aanrijding met spoed naar de Spoorlaan en heeft het slachtoffer naar een ziekenhuis gebracht. De Spoorlaan was urenlang afgesloten voor technisch onderzoek.

Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink.

