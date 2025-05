Podium festival door brand verwoest, laatste tijd vaker vandalisme daar

Het podium van festival Legends of the Lake aan de Oosterplasweg in Den Bosch is vrijdagnacht door brand verwoest. Het vuur werd rond vier uur 's nachts ontdekt door beveiligers die op het terrein aanwezig waren.

De brandweer werd snel gebeld maar het podium, waar licht- en geluidsinstallaties op stonden, is volledig verloren gegaan.

Eerste editie

Legends of the Lake begon donderdag, op Hemelvaartsdag, en duurde tot en met vrijdag. Het was de eerste editie van het evenement aan de Oosterplas in Den Bosch. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Vaker voorvallen

De afgelopen tijd waren er vaker vervelende voorvallen in de buurt bij de Oosterplas. Zo vond er een reeks brandstichtingen plaats en eind april meldde DTV Nieuws dat ook een AED die daar hing, die gebruikt wordt bij reanimaties, gestolen is.

Bart Meesters/Persbureau Heitink.

