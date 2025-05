Vervelende man krijgt op één avond voor 1700 euro aan boetes

Een dronken man heeft vrijdag voor 1700 euro aan boetes gekregen omdat hij overlast veroorzaakte in het centrum van Den Bosch.

In eerste instantie werden handhavers gewaarschuwd omdat de man overlast veroorzaakte bij een horecazaak in de Karrenstraat en weigerde te vertrekken. Hij kreeg een bon vanwege het verstoren van de openbare orde en daarna nog een omdat hij weigerde uit de stad te vertrekken.

Gebiedsverbod

Korte tijd later trok de man op de Vughterstraat iemand tijdens een opstootje van zijn fiets en kreeg hij een derde bekeuring, vanwege baldadigheid.

"En mocht meneer weer op eenzelfde manier de fout ingaan of andere strafbare feiten plegen in de stad, dan kan hij in de nabije toekomst nog een gebiedsverbod verwachten", laat de politie weten.