Na achtervolging wordt automobilist zonder rijbewijs aangehouden

Een automobilist is vrijdagmiddag na een korte achtervolging aangehouden in Tilburg. De auto is door de politie in beslag genomen.

Agenten gaven de bestuurder rond halfvier 's middags een stopteken op de N65 bij Udenhout vanwege een controle. De bestuurder trok zich daar echter niets van aan. Daarop zetten de agenten de achtervolging in.