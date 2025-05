Donald Duck zoekt verdwenen parel in Bossche Bol

In het nieuwste avontuur van Donald Duck staat Den Bosch centraal. De speciale editie verschijnt in juni. Donald zoekt een parel die in een Bossche Bol zit. Dat Donald Duck naar Den Bosch komt, is niet helemaal toevallig zegt de hoofdredacteur van het blad. "Toen we het over Brabant hadden, konden we niet om de Bossche Bol heen."

De familie Duck bracht eerder al een bezoekje aan Alkmaar, Groenlo, Valkenburg en Zeeland. Een tripje naar Den Bosch kon volgens hoofdredacteur Ferdi Felderhof niet ontbreken: "In elk verhaal beleeft de familie een ander avontuur en daar hoort ook een lokale lekkernij bij." In de nieuwste strip laat Dagobert Duck zijn Duckstad even achter zich voor een Brabants avontuur. Een lid van de Biljonairsclub verliest tijdens een cursus Bossche bollen maken een kostbare parel van haar ring. Die blijkt verdwenen in een van de 101 gemaakte Bossche bollen.

Gelukkig schiet Dagobert samen met Kwik, Kwek en Kwak te hulp. Ze gaan op zoek naar de parel in de binnenstad van Den Bosch. Maar ze zijn niet de enigen die de parel willen vinden: ook Dagoberts aartsvijand Venijn McSnekke en de Zware Schoffies (de neefjes van de Zware Jongens) reizen naar de stad af. Tijdens de zoektocht ontdekt de familie de stad en komen ze langs bekende Bossche plekken.

De familie Duck op de Markt in Den Bosch (beeld: Disney/DPG)

De redactie werkte ruim een halfjaar aan het verhaal. Scenarioschrijver Frank Jonker ging zelf ook naar Den Bosch om de stad te ontdekken. "Tijdens zijn bezoek heeft hij foto's gemaakt, hier zijn we vervolgens mee aan de slag gegaan", vertelt Felderhof. Om er zeker van te zijn dat alle feiten, straatnamen en de geschiedenis van de stad nauwkeurig in het verhaal verwerkt zijn, kreeg de redactie hulp van echte kenners van de stad. "Het is belangrijk dat alle feiten ook kloppen. Je wil niet dat Donald in een gebouw staat dat niet meer bestaat." Uiteindelijk is de strip getekend door een Spaanse tekenaar die zelf nooit in Den Bosch is geweest. "Hij heeft de stad nagetekend van foto's die wij hebben gemaakt."

Op 11 juni komt de speciale editie uit. Ferdi Felderhof overhandigt de Donald Duck op deze dag aan kinderburgemeester Loek Höppener, burgemeester Jack Mikkers en banketbakker Jan de Groot. Abonnees ontvangen de strip daarna thuis en niet-abonnees kunnen terecht bij een boekhandel of tijdschriftenwinkel.