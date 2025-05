Efteling-medewerkers zetten 'exclusief' cadeau op Marktplaats

Een verjaardagscadeau dat medewerkers zaterdag van de Efteling hebben gekregen, staat nu al te koop op Marktplaats. Het pretpark viert dat ze 73 jaar bestaat en schonk alle medewerkers daarom een 'exclusieve' vlaggenlijn die dus niet in de winkel komt te liggen. Een aantal medewerkers ziet vooral kans om er wat geld aan te verdienen en dat lijkt aardig te lukken.

90 kilo textiel per week

Versleten broeken, een gescheurde blouse of vlekken die ze niet meer uit een jas kregen. Per week verzamelt de Efteling zo'n negentig kilo aan bedrijfskleding die in de huidige staat niet meer kan worden gebruikt. "Het grootste deel wordt verwerkt tot Efteling-vilt en van een klein deel maken we Huyverwoud-kleding," schrijft de Efteling online.

Het Efteling-vilt is speciaal voor de 73ste verjaardag van het pretpark omgetoverd tot een vlaggenlijn die de drieduizend medewerkers cadeau hebben gekregen.

Liever geld dan vlaggetjes

Maar de vlaggenlijn blijkt voor sommigen dus vooral geld waard. "Deze vlaggetjes zijn exclusief uitgedeeld aan medewerkers van de Efteling de vlaggen zullen niet in de winkels komen te liggen en dus heel uniek aan voor je collectie!", staat in de beschrijving van een van de advertenties.

Ook een medewerker uit Breda gooit het op de exclusiviteit van de vlaggetjes: "Ter ere van 73 jarige bestaan van de Efteling: een unieke slinger gemaakt van gerecyclede kleding en andere kledij! Let op, dit item is niet in de winkels te koop en is exclusief voor alleen medewerkers uitgegeven!"