Uitslaande brand in landhuis, onbekend hoeveel mensen binnen zijn

In een monumentaal landhuis aan de Burgstsedreef in Breda woedt sinds zaterdagnacht een uitslaande brand. Het landgoed wordt omringd door bos en ligt redelijk dichtbij een woonwijk.

Het vuur werd rond halfdrie 's nachts ontdekt. De brand begon op de begane grond. De brandweer is met veel materieel aanwezig om het vuur te blussen. Verkenningseenheden controleren in de aangrenzende woonwijk op eventuele rookoverlast of vliegvuur.

Ook het Team Digitale Verkenning (TDV) is aanwezig. Met drones en warmtebeeldcamera's brengt dit team de situatie vanuit de lucht in kaart om een volledig overzicht van de brand te krijgen.

Brand meester

Het is onbekend hoeveel mensen er in het landhuis waren toen de brand uitbrak. Hulpdiensten controleren of er niemand binnen is.

Rond kwart voor zes werd het sein brand meester gegeven, dit betekent dat het vuur onder controle is.