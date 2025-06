Dollemansrit van automobilist eindigt in kanaal

Een man is zaterdagnacht met zijn elektrische Mercedes EQE in het kanaal naast de Gabriel Metsulaan in Eindhoven beland. Dit gebeurde na een dollemansrit door de stad. De bestuurder had volgens de politie te veel gedronken.

In de Dirk Boutslaan had de automobilist meerdere betonblokken omvergereden en deze tientallen meters mee de weg op gesleurd. Andere voertuigen konden de betonblokken vervolgens nog maar net ontwijken.

Nat pak

Vervolgens draaide hij met de auto de Gabriel Metsulaan in, richting het kanaal. Op de T-splitsing met de Kanaaldijk-Zuid reed de auto man rechtdoor het water in. Een voorbijkomende fietser zag de bestuurder in het kanaal zwemmen en hielp hem aan de kant te komen. De automobilist hield aan de crash niet meer dan een nat pak over. De automobilist is aangehouden en door de politie meegenomen. Betonblokken

De geramde betonblokken zijn met hulp van een kraantje van de weg gehaald. De gecrashte auto is uit het kanaal getakeld.

Foto: Persbureau Heitink.

