Eigenaar verwoest landhuis heeft al jarenlang een conflict met gemeente

De eigenaar van landgoed Burgst aan de Burgstsedreef in Breda, van wie het monumentale landhuis zaterdagnacht door brand werd verwoest, heeft al jaren ruzie met de gemeente. Hij wil een aantal schuren en een zwembad aanleggen, maar de gemeente weigert al sinds 2016 een vergunning. Afgelopen maart boog de Raad van State zich over de zaak.

Integriteitsbureau

Om dit te bewijzen had Breda een integriteitsbureau ingeschakeld. Uit het advies dat dit bureau gaf, heeft de gemeente onder meer afgeleid dat Van Hooijdonk in veel gevallen twee keer zoveel huur heeft ontvangen als dat de kamers en woonruimtes waard zouden zijn.

Het Bredase stadsbestuur vreesde dat Van Hooijdonk dat geld wilde gaan gebruiken voor de financiering van de verbouwingen op zijn landgoed. De raadsman van Van Hooijdonk ontkende voor de Raad van State met klem dat er te hoge huurprijzen zouden zijn gerekend.

Classicistisch

De geschiedenis van landgoed Burgst gaat terug tot de twaalfde eeuw, is te lezen op de website van Erfgoed Breda. Mogelijk stond er toen een houten woontoren. In de vijftiende eeuw is er in documenten sprake van een omgracht gebouw. In 1790 werd een classicistisch landhuis gebouwd.