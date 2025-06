Grote brand in landhuis: 18 mensen waren binnen toen brand uitbrak

In het monumentale landhuis aan de Burgtsedreef in Breda waar zaterdagnacht een uitslaande brand heeft gewoed, waren toen de brand uitbrak achttien mensen aanwezig. Dat laat de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zondagochtend weten. Sinds het uitbreken van de brand, rond half drie 's nachts, was er onduidelijkheid over mogelijke slachtoffers.

Zondagochtend iets na half negen gaf de veiligheidsregio hierover duidelijkheid. Er waren achttien mensen in het pand aanwezig toen de brand uitbrak. Zij zijn opgevangen. Van deze achttien mensen raakte niemand gewond.

De veiligheidsregio geeft ook aan dat er geen aanwijzingen zijn dat er nog meer mensen in het pand aanwezig waren. Wel zal de politie dit nog verder onderzoeken. Een standaardprocedure, geeft een woordvoerder van de veiligheidsregio aan. Volgens haar is het onduidelijk of de achttien mensen allemaal bewoners zijn. Wel geeft ze aan dat een bewoner de brand heeft gemeld. Dicht bij woonwijk

Het vuur werd rond halfdrie 's nachts ontdekt. De brand begon op de begane grond. Het landgoed wordt omringd door bos en ligt redelijk dicht bij woonwijk Haagse Beemden. De brandweer was met veel materieel aanwezig om het vuur te blussen.

Verkenningseenheden controleerden in de aangrenzende woonwijk op eventuele rookoverlast of vliegvuur. Ook het Team Digitale Verkenning (TDV) was aanwezig. Met drones en warmtebeeldcamera's brachten ze de situatie vanuit de lucht in kaart om een volledig overzicht van de brand te krijgen. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Wel is duidelijk dat het landhuis door de brand is verwoest. Om iest voor zes uur zondagochtend werd het sein meester gegeven. Maar de brandweer is nog wel even bezig met nablussen.