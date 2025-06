Een paar muren staan nog overeind, maar verder is er niets meer over van het eeuwenoude landhuis Burgst in Breda. Zaterdagnacht werd het huis uit 1790 door brand verwoest. Achttien mensen waren binnen, maar zij konden op tijd naar buiten komen. Hieronder de beelden van de brand en de ravage achteraf.

