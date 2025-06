Aanvaller Ómarsson weg bij NAC, aflopend contract IJslander niet verlengd

NAC Breda neemt afscheid van aanvaller Elias Ómarsson. Het op 1 juli aflopende contract van de 30-jarige IJslander wordt niet verlengd.

"De kwaliteiten en mentaliteit van Elías staan buiten kijf, maar NAC maakt deze keuze omdat het op zoek is naar een ander profiel voor de aanvalslinie", legt technisch directeur Peter Maas de beslissing van de club uit. "Mede doordat hij nu begin juni al weet waar hij aan toe is, gunnen wij Elías een mooie vervolgstap."

Ómarsson speelde sinds januari 2023 in Breda. NAC nam de aanvaller transfervrij over van het Franse Olympique Nîmes. Dit seizoen maakte hij acht doelpunten in 32 competitiewedstrijden voor de nummer 15 van de Eredivisie. Zijn totaal aantal doelpunten in het geel-zwart eindigt op een totaal van 23 stuks.

“Ik wil de club en de supporters bedanken voor de geweldige tijd die we samen hebben doorgemaakt”, reageert Ómarsson op de website van de club. “Toen ik naar NAC kwam was het doel om deze club terug te brengen naar de Eredivisie. Prachtig dat dat is gelukt. Ik heb me altijd welkom en thuis gevoeld bij NAC en in Breda. Ik wens de club en de mensen van de club het allerbeste voor de toekomst.”