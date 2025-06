Willem II verliest beslissend duel met 1-3 en degradeert uit Eredivisie

Willem II is gedegradeerd naar de Keuken Kampioen Divisie. De Tilburgers verloren zondagavond met 1-3 van Telstar, dat daarmee na 47 jaar terugkeert in de Eredivisie.

De supporters in het uitverkochte Koning Willem II Stadion zagen zondagavond na een door de club georganiseerde vuurwerkshow een spectaculaire start van de wedstrijd. Met Telstar dat al na zeven minuten verrassend op voorsprong kwam door de volledig vrijstaande Mees Kaandorp. Vijf minuten later stond het zeer verrassend al 0-2, toen spits Youssef El Kachati de trekker overhaalde.

In de heenwedstrijd in Velsen-Zuid afgelopen woensdag waren beide ploegen aan elkaar gewaagd. Na de 2-2 eindstand wilden de Tilburgers het karwei op eigen veld afmaken om in de Eredivisie te blijven.

Aansluitingstreffer

Een enorme klap voor de Tilburgers, maar de eigen aanhang ging extra achter de ploeg staan. Met succes, want Willem II drukte het gaspedaal in en drukte Telstar achteruit. De 1-2 viel al snel toen linksback Rob Nizet de bal opeiste bij een vrije trap en vervolgens geluk had dat zijn inzet van richting werd veranderd. Doelman Ronald Koeman jr. was daardoor kansloos.

Het was daarna wachten op de 2-2. Eerst was het Emilio Kehrer die oog in oog met Koeman de doelman raakte en in de rebound ging een hakbal van Cisse Sandra er net niet in. Kort daarna beloonde Ringo Meerveld een goede actie niet met een doelpunt, zijn aangeraakte inzet belandde op de lat.

Derde treffer Telstar

In de tweede helft moest Willem II komen, maar was het Telstar met het meeste gevaar. Tyrese Noslin had de hoek voor het uitkiezen, maar raakte een Tilburgs lichaam. Kort daarna moest Thomas Didillon-Hödl redding brengen op een snoeihard schot van El Kachati. De 1-3 van Mees Kaandorp in de 58ste minuut was terecht. Hij stond volledig vrij bij de tweede paal en bracht het verschil weer op twee.