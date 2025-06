Gevonden kittens in Efteling wonen nu bij hun redder: 'Een sprookje'

De twee kittens die begin mei gedrenkt in olie werden gevonden onder een achtbaan in de Efteling, hebben een veilig thuis gevonden. Efteling-medewerker Steven Groen uit Breda vond een van de jonge katjes in een olielekbak onder Joris en de Draak. De ander had zich verstopt onder het trappenhuis. Na een groot avontuur en een flinke schoonmaakbeurt wonen de kittens Joris en Edna, vernoemd naar de attractie, sinds deze week bij hem. "Ze zijn druk bezig met groeien en spelen", vertelt hij.

"Na een paar dagen zijn ze al redelijk gewend. Ze zijn gezond, eten goed en zijn druk bezig met groeien en spelen", vertelt kersvers baasje Steven. Het was een hele klus om kitten Edna, vernoemd naar de draak van Joris en de Draak, die bewuste dag begin mei te pakken te krijgen. "We waren 's ochtends bezig met de opstart en controleerden alles rond de baan. Ik hoorde gemiauw onder de lift en ben gaan zoeken. Ze bleek in de olielekbak van de achtbaan te zitten", blikt Steven terug.

Joris en Edna zijn gezond en eten goed in hun nieuwe huisje (foto: Steven Groen).

"De bak is niet heel diep, maar een klein beestje kan er niet zomaar uitspringen. Ze schoot iedere keer weg, maar met behulp van collega's heb ik haar uit de bak kunnen trekken. Ze zat onder olie en trilde helemaal."

De dierenambulance kwam de kitten ophalen. "Ik gaf direct aan dat ik haar wilde adopteren. Ik ben opgegroeid met katten en heb er vier gehad dus ik wist waar ik aan begon", vertelt hij. Toen Steven na zijn werk naar huis ging, vonden zijn collega's onder het trappenhuis van de Joris en de Draak nog een kitten. "Dat bleek haar broertje te zijn. Ze zijn samen in het asiel geplaatst en later naar een pleeggezin gebracht om te socialiseren", vertelt Steven.

Edna zat helemaal onder de olie (foto: Dierenambulance Brabant Noord-Oost).

In het dierenasiel zijn de kittens meerdere keren gewassen, omdat de geur van olie lang blijft hangen. "Maar daar ruik je niks meer van en ze zijn goed schoon", vertelt Steven. "Ze zijn ook gezond. Edna had in het begin bij het pleeggezin nog wel wat olie in haar ontlasting, maar daar heeft ze nu geen last meer van."

"Zielig om ze uit elkaar te halen, ze hebben al heel wat meegemaakt."

Volgens het dierenasiel was het de beste optie als de kittens samen werden geadopteerd. "Het zou zielig zijn om ze uit elkaar te halen. Ze hebben al heel wat meegemaakt. Het was beter voor de dieren om ze allebei te adopteren en het is beter voor mijn meubels, want ze kunnen nu met elkaar spelen", lacht Steven. De medewerker van de Efteling vindt het net als in het attractiepark een sprookje hoe hij aan zijn beestjes is gekomen. Hij geniet met volle teugen van ze. "Joris is heel aanhankelijk. Edna iets minder, maar die komt ook lekker bij me liggen. Het zijn vooral heel nieuwsgierige beestjes."

De kittens kruipen graag tegen Steven aan (foto: Steven Groen).