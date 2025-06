Eindelijk weer een zege in de GP voor motorcrosser Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings heeft zondag de Grand Prix van Duitsland gewonnen. Het betekende voor de motorcrosser uit Oploo zijn 108e GP-overwinning en dat is een aanscherping van een record dat hij zelf in handen heeft. Herlings moest lange tijd op deze zege wachten omdat hij eind vorig seizoen geblesseerd raakte.

In Teutschental was de eerste manche van de MXGP nog voor de Belg Lucas Coenen. De jonge motorcrosser ging er als een speer vandoor waardoor Jeffrey Herlings genoegen moest nemen met een tweede plaats.

Ook in de tweede race was Coenen rap weg, maar Herlings ging volle bak in de achtervolging en kreeg hem uiteindelijk in een bocht te pakken. Hierdoor won hij en eindigden beiden KTM-rijders op een gelijk aantal punten. Herlings werd tot winnaar uitgeroepen omdat niet Coenen maar hij de tweede manche binnenhaalde.

108 overwinningen in de GP

Voor Herlings betekende de winst een verbetering van zijn eigen record met 108 overwinningen in de GP. De laatste keer dat Herlings won was vorig jaar september in Arnhem. Daarna raakt hij in de laatste wedstrijd van het seizoen in Valkenswaard geblesseerd waardoor hij de eerste drie GP's van het nieuwe seizoen miste en pas begin april zijn rentree maakte.