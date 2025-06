Oud-trainer ziet Willem II niet snel promoveren: 'Moet heel wat gebeuren'

Oud-trainer en clubicoon Piet de Visser (90) ziet Willem II na de degradatie van zondagavond niet snel terugkeren in de Eredivisie. Volgens hem moet er heel wat gebeuren bij de Tilburgse club, die de beslissende play-offwedstrijd tegen Telstar zondag met 3-1 verloor.

"Het is ongelofelijk dat een mooie club als Willem II, uit een grote stad als Tilburg, zo slecht presteert", stelt de oud-trainer. "Daar verbaas ik me enorm over. Ik houd nog altijd van Willem II en ik snap niet dat het zover heeft kunnen komen."

"Leuk dat Telstar promoveert, maar Willem II mag dit niet gebeuren."

Vanwege gezondheidsredenen kon De Visser de beslissende wedstrijd tegen Telstar zondag niet in het stadion bijwonen, maar hij heeft het duel wel op tv gezien. En wat hij zag, deed hem verdriet. Willem II bevond zich al sinds de winterstop in een negatieve spiraal. De club pakte in de reguliere competitie dit jaar nog maar twee punten en zakte van de negende naar de zestiende plaats op de ranglijst. Dit kostte coach Peter Maes, die de club een jaar eerder nog knap had laten promoveren, de kop.

Onder leiding van interim-trainer Kristof Aelbrecht hoopte de club zich via de play-offs alsnog te verzekeren van weer een jaar Eredivisie, maar dat mislukte. Willem II versloeg nog wel FC Dordrecht in een spannende tweestrijd, maar Telstar bleek over twee duels in de finale van de play-offs toch een maatje te groot. In Velsen-Zuid eindigde de eerste confrontatie donderdag in 2-2, zondag werd het in het eigen Koning Willem II Stadion 1-3.

Amine Lachkar baalt, Willem II degradeert (foto: Joris Verwijst/Orange Pictures)

"Het is leuk voor Telstar dat die club promoveert, maar Willem II mag dit niet gebeuren!", benadrukt de oud-coach die ook naam maakte als scout van PSV en de Engelse topclub Chelsea. "Telstar, net zoals Willem II een oude club van me, heeft heel oude tribunes, heeft een kunstgrasveld, bevindt zich in een kleine stad..." Maar Willem II moet volgens De Visser op een bepaald gebied ook een voorbeeld nemen aan de nieuwe Eredivisionist. "Telstar haalt een trainer uit het amateurvoetbal en ook vier of vijf spelers. En die doen het daar vervolgens hartstikke goed." Een paar weken geleden betoogde De Visser ook al dat Willem II, dat niet heel veel geld te besteden heeft, vaker zou moeten scouten in het amateurvoetbal. Net zoals hij zelf destijds ook deed als trainer van de Tricolores.

"Er is simpelweg te veel gebeurd dit seizoen."