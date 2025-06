Tegels eruit, groen erin: de Tilburgse tegeltaxi haalt tegels gratis op

Wie tegels wipt in Tilburg en vervangt voor planten of bloemen, kan deze gratis laten ophalen door de tegeltaxi. “Wij strijden in een derby met Turnhout om wie de meeste tegels wipt. Inwoners maken geveltuintjes of richten hun hele tuin groener in.”

Zo’n veertig tuintegels die opgehaald moeten worden, liggen netjes opgestapeld langs de weg bij het eerste adres waar chauffeur Ton Robben stopt. Hij springt achterop de kraanwagen en beweegt de kraan via een aantal zwarte hendels behendig richting de stapel. “Mensen mogen tot 15 vierkante meter gewipte tegels aanbieden. Via de gemeente halen wij, groenaannemer JvEsch, ze gratis op." "Met het vrijgekomen stukje grond maken inwoners een geveltuin of leggen ze borders met planten aan”, zegt hij terwijl hij de tegels in de bak van de tegeltaxi laat zakken. “Soms is het met zo’n grote kraanwagen wel even navigeren en een paar keer steken. Zeker in de kleine straatjes in de binnenstad.” De tegeltaxi haalt bij zo’n 190 adressen 13.200 stoeptegels op, in het najaar volgt nog een ronde. Tilburg gaat hiermee de strijd aan met Turnhout, een derby als onderdeel van het NK- en VK (Vlaamse kampioenschap) Tegelwippen.

Voor de eer, zegt wethouder Evelien Kostermans: “Het doel is om samen met bewoners zo veel mogelijk tegels te vervangen door gras, bloemperken, bomen en geveltuinen zodat de stad een aangename omgeving blijft. Groen trekt meer vogels, vlinders en andere insecten aan. Het zorgt voor een schonere lucht en door het ontstenen kan het regenwater de grond inzakken. Hierdoor kunnen planten het water opnemen als het lang droog is.” Warmterecord

Groen biedt ook verkoeling tijdens hete dagen. Kostermans herinnert zich het warmterecord van 2018 maar al te goed. “Tilburg was één dag de heetste stad van Europa. Van oudsher is Tilburg namelijk een industriestad en de binnenstad is enorm versteend als je het vergelijkt met andere Brabantse plaatsen. Daken, muren en tegels houden hitte vast”, legt ze uit.

Evelien Kostermans aan het werk (foto: Gemeente Tilburg).

“Groen geeft schaduw. Voor het aanplanten van groen hebben we de hulp van inwoners nodig. Want zij hebben samen met de bedrijven tweederde van het Tilburgs grondgebied in bezit. Bewoners dienen zelf bij het NK Tegelwippen aan te geven hoeveel tegels zijn gewipt. Dat is natuurlijk geen verplichting, maar wel leuk.” Borderranden maken van gewipte tegels

Ton gaat weer achter het stuur zitten. De grote kraanwagen trekt veel bekijks. Een van de bewoners steekt haar hoofd uit het raam: “Bedankt voor het ophalen”, roept ze. “Nu kan ik een geveltuin aanleggen.” Ton lacht en zegt: “Ik ben blij met mijn werk. Ik vind duurzaamheid belangrijk. De gewipte tegels gaan naar JvEsch’s grond- en reststoffenbank in Tilburg. Daar breken ze de tegels tot kleine gradaties van betonelementen. Die kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden als fundering onder een bestrating. Je kunt de tegels ook zelf gebruiken om er borderranden van te maken of een tafel.” Ton toetert en zwaait nog een keer voordat hij richting de laatste adressen van deze dag rijdt om tegels op te halen. “Vorig jaar eindigde Tilburg op de 7e plek van de grote Nederlandse gemeenten die deelnamen, Breda op de vierde plek”, zegt Kostermans. “We gaan voor zoveel mogelijk tegels.” De volgende ronde van de tegeltaxi is in oktober. Aanmelden kan gratis vanaf juli via de website van de gemeente.