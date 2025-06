De schillenboer van de 21ste eeuw breidt uit naar Spanje

PeelPioneers heeft plannen voor avonturen over de grens. In 2027 opent de sinaasappelschillenboer een fabriek in Spanje die ongeveer drie keer zo groot moet worden als de fabriek die in Den Bosch staat. “We halen natuurlijke ingrediënten uit sinaasappelschillen die worden gebruikt in eten, cosmetica en schoonmaakmiddelen.”

In Nederland zijn we dol op een glas versgeperste sinaasappelsap. Maar het zorgt ook voor een grote berg afval. Want voor elk glas sinaasappelsap dat we drinken verdwijnt hetzelfde gewicht aan schillen in de prullenbak. Supermarkten, cafés en restaurants houden ieder jaar samen zo’n 20 miljoen kilo schillen over. Het verwerken hiervan gebeurt door de schillen te verbranden. Daar komen veel schadelijk gassen bij vrij.

“Afvalverwerkers kunnen sinaasappelschillen niet goed verwerken. De hoge zuurgraad vreet de binnenkant van de machines op. Ook komt bij het verbrandingsproces veel CO2 vrij. Dat is niet goed voor het milieu en de gezondheid van mensen”, zegt Sytze van Stempvoort, medeoprichter van PeelPioneers. “Dat kan anders, dachten wij in 2017. Inmiddels geven we elk jaar ruim 10 miljoen kilo sinaasappelschillen een tweede leven en we hebben plannen voor het openen van een fabriek in Spanje, de hoofdstad van de citrusschillen. De fabriek moet twee tot drie keer zo groot worden als die in Den Bosch.”