Lolly's en Sambucashotjes bij Jumbo: 'Beter likken dan kaakschaatsen'

Klanten van de Jumbo aan het Pannenschuurplein in Oisterwijk hebben afgelopen weekend verbaasd opgekeken. In de winkel stonden twee manden: een met lolly's, de ander met shotjes Sambuca. Boven de manden hingen teksten als: 'Lollies likken is beter dan kaakschaatsen' en 'Sambucashotjes, want waarom ook niet voor maar €5'. Volgens de filiaalmanager speelde de supermarkt in op Intents Festival, maar sommige klanten vinden dat de super zich moet 'kapotschamen'.

Op LinkedIn riep de actie verontwaardiging op. "Volgens Jumbo Supermarkten kun je 'beter lollies likken dan kaakschaatsen' wanneer je stijf staat van de pillen op het festival Intents", schrijft Bas Peeters. "Deze reclame laat zien hoe gewoon drugsgebruik is geworden. Is dit een onschuldige reclame met een knipoog of normaliseren we hier iets wat niet normaal is?" Het ‘kaakschaatsen’ – het oncontroleerbaar samentrekken van de kaakspieren – is een bekend verschijnsel van xtc-gebruik. Om die reden sabbelen drugsgebruikers veel op lolly's.

Ook anderen uitten kritiek. Vincent Luyendijk vindt dat de Jumbo zich moet 'kapotschamen'. Stéphanie Simons noemt het kansloze marketing. "Waarom zou je dit inzetten als marketing?! Kansloos." Op Facebook klonk een ander geluid. Juanita Leatemia vindt het een leuke actie. "Marketing afdeling krijgt een 10." Yvonne Tuerlings moest 'stiekem even lachen' tijdens het boodschappen doen. Creatieve collega

Volgens de filiaalmanager was het idee afkomstig van een 'creatieve collega'. "De teksten waren niet bedoeld om drugsgebruik te normaliseren, maar met een knipoog inspelen op Intents." De mand met Sambucashotjes werd al snel weggehaald, omdat supermarkten volgens de Nederlandse wetgeving namelijk geen alcoholische dranken mogen afprijzen of promoten met stuntaanbiedingen van meer dan 25 procent korting. "Het was een foutje", erkent de manager. "We hebben ze snel weer weggehaald." "De winkel heeft willen inspelen op de lokale actualiteit, maar heeft niet de bedoeling gehad om klanten eventueel een vervelende indruk te geven", laat een woordvoerder van de Jumbo weten. "We hebben daarom met het winkelteam besproken dat ludieke inhakers natuurlijk een plekje mogen hebben, mits ze niet aanstootgevend zijn."