Van sterrenzaak naar pretpark: Teun brengt haute cuisine naar de Efteling

Wie denkt aan een hapje eten na een dag vol achtbanen, sprookjes en kilometers slenteren, denkt wellicht aan een goede zak friet. Een vette snack uit de muur. Of - doe eens gek - een hamburger. Niet direct de grootste culinaire hoogstandjes, maar dáár hoopt de Efteling vanaf 1 augustus verandering in te brengen. In restaurant Mystique kunnen gasten hun pretparkbezoek dan afsluiten met een heus diner op sterrenniveau. "We gaan hier alleen met de best mogelijke producten werken."

Het zal even wennen zijn voor Teun van Berlo. De 27-jarige chefkok uit Beek en Donk bouwde de afgelopen jaren een indrukwekkend cv op in de culinaire wereld. Zo werkte hij in de keukens van prestigieuze sterrenzaken als De Lindehof in Nuenen, Cuchara in het Belgische Lommel (beide twee sterren) en Zarzo in Eindhoven (één ster). En dan hebben we het nog niet gehad over de hoofdprijzen die hij binnensleepte bij de Young Chef Awards en het Grand concours Bollinger.

En nu? Nu werkt hij sinds 1 april fulltime in de Efteling. Nog niet achter het fornuis overigens, want zijn werkplek - één van de twee restaurants in het Efteling Grand Hotel - wordt op dit moment nog volop gebouwd. "Ik zit vooral achter de laptop. Bijvoorbeeld om het menu uit te werken. Ook leuk, maar ik ben toch vooral gemaakt om in de keuken te staan."