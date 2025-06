Deze artiest treedt binnenkort op in Parijs: 'Magnifique'

Het lijkt er op dat na Guus Meeuwis ook Snollebollekes internationaal gaat optreden. 'Dinsdag 9 september sta ik met mijn voorstelling Hemel op Aarde in Parijs!', plaatst Rob Kemps, zoals de zanger eigenlijk heet, op zijn Instagramaccount.

De zanger uit Best treedt op in de 'Comédie des Champs Élysées', een van de grootste theaters van Parijs. "Voor mij een droom die uitkomt", schrijft Rob in het bericht. "15 jaar geleden woonde ik in een kamertje in Parijs en ontdekte daar de begraafplaats Pere Lachaise, mijn hemel op aarde."

Rob gaf op de grootste begraafplaats van Parijs namelijk rondleidingen. "En nu sta ik binnenkort in dit geweldige theater te vertellen over Parijs, het leven en m’n jeugd in Best. Magnifique!", sluit hij af.

De show in Frankrijk is gewoon in het Brabants en kaartjes zijn vanaf half juni te koop.