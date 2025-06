Camperdief komt niet ver, binnen een kwartier stopt de politie hem

Een 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is zondagnacht aangehouden voor het stelen van een camper in Woensdrecht. De man kwam niet ver. Binnen een kwartier werd hij al tegengehouden door de politie.

De eigenaar van de camper schrok rond middernacht wakker van geluid op zijn terrein. Toen hij uit het raam keek, zag hij dat zijn camper werd gestolen en dat iemand daarmee wegreed richting Hoogerheide. De eigenaar belde direct 112.