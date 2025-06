Een man met een steekwond wilde maandagochtend aan de Beiaard in Etten-Leur in de bus stappen. De buschauffeur zag de wond en belde meteen 112. De man is vervolgens in een ambulance behandeld.

Ook de politie kwam naar de bushalte aan de Beiaard. De man zou eerder op de ochtend in de omgeving van de bushalte zijn gestoken. Meer details ontbreken vooralsnog.

Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.