Gemeentehuis beklad door klimaatactivisten, vijf mensen aangehouden

De politie heeft vijf mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion op het Stadhuisplein in Tilburg. Ze hebben negen ramen beklad met groene verf en schreven teksten op het raam van het gemeentehuis. De gemeente is nu begonnen met schoonmaken.

Extinction Rebellion vindt dat de gemeente Tilburg niet genoeg handelt naar de zelf uitgeroepen klimaatnoodtoestand. Drie jaar geleden riep de gemeente dit uit, maar volgens klimaatactivisten wordt hier amper naar gehandeld. "Op 2 juni schrijven we dit in grote letters op het gemeentehuis, opdat de gemeente het niet vergeet", kondigde XR aan in een persbericht.