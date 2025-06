Willem II wil met begroting van 15 miljoen direct terug naar de Eredivisie

Een dag na de pijnlijke degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie heeft Willem II bekendgemaakt met een begroting van ruim 15 miljoen euro te gaan werken. "Fors hoger dan bij onze vorige campagnes in de Keuken Kampioen Divisie (KKD)", stelt de club. "Daarmee kunnen we een krachtig spelersbudget realiseren, waarmee we willen meedoen in de top van de competitie en strijden om promotie", zegt algemeen directeur Merijn Goris in een verklaring.

Om de 15 miljoen in perspectief te zetten: afgelopen seizoen werkte Willem II met een begroting van 17,5 miljoen euro en in het seizoen 2023/2024, het jaar van het kampioenschap in de KKD, ging het om 12,3 miljoen euro. De degradatie na de 1-3 nederlaag van de Tilburgers zondagavond tegen Telstar noemt Goris pijnlijk. "Na het laatste fluitsignaal viel de stilte zwaar, een stilte vol teleurstelling, verslagenheid en ongeloof."

"De realiteit is dat degradatie financiële impact heeft. Maar waar anderen terugvallen, zetten wij stappen vooruit", gaat hij verder. "Dit dankzij stevig beleid en de steun van onze supporters en sponsoren, waaronder duizenden die hun seizoenkaart of sponsorovereenkomst al hebben verlengd." Financiële risico's gaat de club niet nemen. "We moeten ons wel realiseren dat er nog veel te doen is om onze basis volledig op orde te krijgen. Hierin nemen we geen overhaaste stappen, maar blijven we zorgvuldig en doelgericht bouwen aan een stabiele toekomst zonder onverantwoorde financiële risico’s. Ook als dat betekent dat we geduld moeten hebben om onze ambities te realiseren."

"Doelstellingen voor middellange termijn blijven overeind."

Achter de schermen ziet Goris dat Willem II grote stappen zet. "Met een nieuwe technisch directeur (Freek Heerkens) en een versterkt technisch hart zijn we klaar voor de toekomst. Ook op commercieel vlak boeken we vooruitgang: gesprekken over een nieuw hoofdsponsorschap zijn in een vergevorderd stadium. Op organisatorisch vlak zetten we belangrijke stappen om de club verder te professionaliseren." Goris wil in de toekomst gaan uitbreiden naar een begroting van 20 miljoen euro. "De doelstellingen voor de middellange termijn die we eerder hebben gesteld, blijven onverminderd overeind: groeien in begroting, investeren in ons stadion, uitbouwen van de jeugdopleiding, de terugkeer van het internationale jeugdtoernooi met Virgil’s Legacy Trophy en zorgen dat de club net zo blijft leven in de stad en daarbuiten als nu."

