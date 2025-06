Een jaar lang het leger in: Björn (21) en Rivan (19) zijn enthousiast

Het zogenoemde dienjaar bij defensie is steeds populairder onder jongeren. Waar sommige jongeren na hun middelbare school een tussenjaar nemen om te werken in de horeca of een wereldreis te maken, kiezen steeds meer jongeren voor een (tussen)jaar in het leger. Om op die manier kennis te maken met de Nederlandse krijgsmacht. Zo ook Björn en Rivan.

Björn (21) uit Eindhoven, die een opleiding tot fysiotherapeut afrondde, begrijpt de interesse voor het dienjaar maar al te goed. Hij zit momenteel midden in zijn dienjaar bij de luchtmacht. "Wat mij aantrok aan de luchtmacht zijn de vliegtuigen. Die hebben mij altijd gefascineerd. Ik zou heel graag ooit zelf vlieger willen zijn van een van de kisten", vertelt hij. Ook voor Rivan (19), die uit de provincie Zeeland komt en in zijn dienstjaar in Brabant bivakkeert, sloot het goed aan bij zijn interesses: "Ik was altijd al bezig met sporten en mentaal weerbaar zijn. Het dienjaar leek mij een mooie plek om dit verder te ontwikkelen."

Defensie startte twee jaar geleden met het dienjaar, in de hoop meer jongeren te werven en zo het tekort aan militairen terug te dringen. Volgens Patrick van de Koninklijke Luchtmacht is het dienjaar dan ook 'bij uitstek geschikt voor jongeren die nog niet precies weten wat ze willen, maar wel eens willen kennismaken met defensie'. In deze video zie je meer over het dienstjaar:

Tijdens het jaar werk je vijf dagen in de week als militair bij de marine, landmacht, luchtmacht of de marechaussee. De eerste drie maanden volg je een algemene opleiding en daarna ga je negen maanden werken bij bijvoorbeeld een eenheid of op een schip. "Na de basisopleiding loop je direct mee met een eenheid, waar je gaandeweg veel leert en zoveel mogelijk mee kan doen", legt Rivan uit. Na het jaar is Björn van plan om te solliciteren voor vlieger en in de tussentijd gaat hij werken bij het projectteam van het dienjaar. Rivan mist het studeren tijdens zijn dienjaar meer dan hij had verwacht: "Hiervoor heb ik mijn vwo afgerond en tijdens het dienjaar doe je heel veel praktische dingen. Maar ik merk toch dat ik het studeren ook mis." Hij gaat daarom volgend jaar weer de schoolbanken in. "Ik kan na mijn studie altijd nog terugkomen bij defensie en solliciteren als officier of onderofficier."