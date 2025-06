Mimie is al vijftig jaar pedicure: 'Aan voeten frunniken vind ik heerlijk'

Ingegroeide nagels, eelt, likdoorns, kalknagels of een eksteroog. De zeventigjarige Bredase pedicure Mimie Frèrejean-Emmen weet er wel raad mee. Al vijftig jaar leeft ze zich uit op voeten en daar wil ze nog lang niet mee stoppen. "Aan voeten frunniken, vind ik gewoon heerlijk."

"Woohoo, niet doen", gilt Netty (82) uit als pedicure Mimie het eelt onder haar voet onder handen neemt. "Dit kriebelt zo erg dat ik zelfs mijn familie zou verraden om het te laten stoppen."

Mimie Frèrejean-Emmen moet er hartelijk om lachen. Na vijftig jaar als pedicure is ze wel wat gewend. "Dit vind ze niks, dus dan stop ik maar even", zegt ze terwijl ze Netty even met een kop koffie en een bonbon laat bijkomen. Dat laatste is vaste prik, want een afspraak met Mimie is meer dan alleen een voetbehandeling. Het betekent ook gezelligheid en er is altijd een luisterend oor.

"Je deelt lief en leed en hebt daardoor een band met elkaar", vertelt Mimie over de relatie met haar klanten. "Samen maak je een hoop mee. Het gaat over de kinderen, over vroeger of gewoon over dingen die we meemaken. Ik ben soms net een maatschappelijk werkster, maar ik vind het heerlijk om te doen."

"Ik zou dit werk niet kunnen missen", vervolgt ze. "Dat merkte ik laatst nog toen ik was gevallen en er negen weken uitlag. Dat deed me zo'n verdriet, want ik miste de klanten enorm. Mijn beroep is ook mijn hobby."