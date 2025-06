Blokker wil zeven nieuwe winkels openen, vacatures staan al uit

Blokker wil voor de zomer zeven nieuwe winkels in Brabant openen. De winkel maakt een doorstart, nadat het bedrijf in het najaar van 2024 failliet werd verklaard. Een aantal vestigingen ging al door als franchise, maar daar komen nu nog zeven vestigingen bij.

Blokker had op het moment van het faillissement landelijk bijna vierhonderd vestigingen, die op 31 december na een uitverkoop dichtgingen. Ongeveer 45 franchisefilialen daarvan bleven open, waaronder een winkel in Gemert, Eersel en Berlicum. Maar daar komen er nu nog zeven bij: in Helmond, Son, Uden, Raamsdonksveer, Den Bosch, Breda/Moerwijk en Raamsdonkveer.

Blokker heeft nu de vacatures voor personeel voor de in totaal 37 nieuwe vestigingen in Nederland uitgezet. De bedoeling is dat ze deze zomer worden geopend. Vorige maand publiceerde de keten op sociale media al een afbeelding met daarop de tekst 'er bloeit wat moois'. Blokker maakt weer gebruik van een oud logo.