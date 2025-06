Benthe (11) skeelert 250 kilometer voor onderzoek naar haar darmziekte

De 11-jarige Benthe uit Vught is bezig met een bijzondere uitdaging: ze skeelert ruim 250 kilometer, van Friesland naar Brabant. Daarmee wil ze geld ophalen voor onderzoek naar de ziekte van Crohn, een chronische darmziekte die ze zelf ook heeft. “Het is zwaarder dan ik had gedacht”, vertelt Benthe halverwege de tocht.

Na vijf dagen skeeleren heeft Benthe al zo’n 175 kilometer afgelegd. “Ik heb wel last van mijn voeten, maar verder gaat het goed”, vertelt de 11-jarige Vughtse terwijl ze even schuilt voor de regen. De skeelertocht is moeilijker dan ze van tevoren had gedacht. "Vooral de harde tegenwind en de regen maken het zwaar", zegt ze. Maar het komt niet alleen door het slechte weer, maar ook door haar ziekte. “Ik merk dat ik wel last heb van mijn buik en dat ik moe ben. Maar dan rusten we gewoon even uit op een bankje.” Benthe kreeg ongeveer anderhalf jaar geleden de diagnose ziekte van Crohn. Deze chronische ontsteking in de darmen zorgt voor buikpijn, diarree en vermoeidheid. “Als ik niet mee kan doen aan de gymles omdat ik buikpijn heb, moet ik altijd uitleggen waarom”, vertelt ze. “Soms krijg ik dan opmerkingen als: ‘Je kan het gewoon niet’, of: ‘Zeg dan wat er aan de hand is.’”

Benthe moet regelmatig even uitrusten vanwege haar ziekte (foto: privé).

Haar moeder Thea bemerkt ook veel onbegrip. “Zeker op haar vorige school toen we nog geen diagnose hadden. Vaak dachten mensen dat het aanstellerij was of dat ze aandacht wilde.”

Toch begrijpt ze de gedachtes van docenten of klasgenootjes ook wel. “Het is ook dubbel”, zegt haar moeder. “Na een kwartiertje rust kan ze soms weer vrolijk meedoen. Dan snap ik dat het voor anderen vreemd lijkt, maar dat hoort gewoon bij haar ziekte. Je hebt niet de hele dag door zware klachten.”

“Ik hoop dat mijn klasgenootjes gaan snappen dat ik vaker ziek ben."

Op school kwam Benthe op het idee om een lange meerdaagse skeelertocht te doen. De 11-jarige wil op deze manier anderen over haar ziekte te vertellen. "Ik ben wie ik ben. Ik hoop dat mijn klasgenootjes beter gaan snappen waarom ik vaker moe of ziek ben.”

Moeder Thea en dochter Benthe leggen samen 250 kilometer af (foto: privé)

Benthe besloot te skeeleren van familie in Friesland naar haar basisschool in Brabant. “Normaal rijden we dat stuk met de auto. Ondanks mijn ziekte wil ik dat nu wel met skeelers proberen”, zegt ze. “Om te laten zien dat ik dat wel kan.” Toen ze het idee aan haar moeder vertelde, reageerde zij met gemengde gevoelens. “Toen dacht ik: voor zo'n jong iemand is het moeilijk in te schatten hoe ver dat is. En dat het niet altijd even leuk zal zijn. Maar ik vond het wel heel bewonderenswaardig dat ze dit wil doen.”

“De tocht zorgt voor meer begrip en makkelijkere gesprekken.”

En uiteindelijk was het juist moeder Thea die bedacht om daar een sponsoractie aan te koppelen. Om geld op te halen voor onderzoek naar de ziekte. Voorafgaand aan de tocht had Benthe al ruim 1100 euro opgehaald. Dat bedrag groeit nog elke dag, vooral omdat veel mensen tijdens de reis met de Vughtenaren in gesprek raken. "Als we ergens stoppen, vragen mensen vaak wat we aan het doen zijn. Dan vertellen we over de tocht en het doel”, zegt Thea. “Veel mensen kennen zelf weer iemand met Crohn of colitis. Dat zorgt voor meer begrip en makkelijkere gesprekken. Dat hadden we niet verwacht." De tocht eindigt op 4 juni bij basisschool Spoor 10-14 in Den Bosch, waar klasgenoten haar feestelijk zullen ontvangen. Met nog een paar dagen te gaan, zet Benthe door. "Ik ga het zeker halen", zegt ze vastberaden.