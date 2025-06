Wooncorporatie wil 75 huizen slopen, bewoners komen met tegenplan

75 huurwoningen In de wijk Berghem-Noord gaan tegen de vlakte. Woningcorporatie Mooiland wil daar 117 nieuwe, duurzame sociale huurwoningen voor terugbouwen. Die plannen maken veel los in de wijk, want veel bewoners moeten de wijk verlaten. Zij zijn niet tegen vernieuwing, maar wel tegen de grootschalige sloop. Actiegroep Berghs Verzet en de SP presenteren daarom binnenkort een alternatief plan, dat volgens hen beter aansluit bij de wensen van de huidige bewoners én de wijk zelf.

Al in oktober 2023 bereikten tientallen boze huurders na een bezetting van het hoofdkantoor van Mooiland in Grave een akkoord met de woningcorporatie. Toen verzetten zij zich fel tegen de voorgenomen sloop van 74 huizen in Berghem (gemeente Oss). Na het gesprek met de directie werd duidelijk dat sloop niet langer de enige optie was, maar dat ook gekeken werd naar de mogelijkheid om woningen te renoveren. Maar nu is Mooiland toch van plan de huizen te slopen. Het alternatieve plan van de bewoners is inmiddels aangeboden aan de wethouder en zal binnenkort ook officieel aan Mooiland worden gepresenteerd. Chantal Manders, voorzitter van Berghs Verzet, zegt dat Plan C uit het rapport laat zien dat er ruimte is voor vernieuwing, zonder dat de hele wijk op de schop hoeft. "Wij willen niet weg uit deze wijk. We hebben hier sociale contacten, mensen zijn er voor elkaar, lopen bij elkaar achterom. Dat wil je niet kwijt." In het bewonersplan blijven 28 eengezinswoningen behouden. Ook worden 35 levensloopbestendige woningen en 44 appartementen toegevoegd. In totaal gaat het om 107 woningen – slechts negen minder dan het plan van Mooiland. Verder is er in het voorstel ruimte voor 61 procent meer openbaar groen en vijftien extra parkeerplaatsen. Fundamentele heroriëntatie

De SP-fractie van Oss steunt het bewonersinitiatief. Fractievoorzitter Henk van Gerven noemt het plan 'haalbaar' en 'realistisch'. "Plan C benadert het dichtst wat Mooiland wil én kan op veel draagvlak in de wijk rekenen. Wat er nu ligt, roept weerstand op. Gezinnen worden uit huis gejaagd."