Wielrenner zwaargewond naar ziekenhuis na ongeluk met bestelbusje

Een man op een wielrenfiets is maandagmiddag geschept door een bestelbusje op de Nieuwveerweg in Prinsenbeek. Hij is daarbij ernstig gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde rond half drie. De man was bebloed op zijn been en hoofd. Een vrachtwagenchauffeur schoot te hulp.

Drie ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk toe. De wielrenner is met een van de wagens naar het ziekenhuis gebracht. De Nieuwveerweg loopt naast de A16 en verbindt Prinsenbeek en Zevenbergen. De weg werd tijdelijk aan beide kanten afgesloten. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog onduidelijk.