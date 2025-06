Noodweer: schade aan auto's, compensatie voor bezoekers gestaakt festival

Honderden mensen hebben zich gemeld met schade na de zware hagelbuien van afgelopen zaterdag. Op sommige plekken in het zuidoosten van Brabant vielen hagelstenen van een paar centimeter groot. Veel van de meldingen gaan over schade aan auto's, laten verzekeraars Nationale-Nederlanden en Univé weten.

"De schade zit vooral bij particulieren en beslaat met name autoschade en daken waar ramen in zitten. Daarnaast zijn er schades op campings en soms wat in tuinen", laat een woordvoerder weten.

Univé kreeg tot maandagochtend ongeveer honderd meldingen, met een gezamenlijke geschatte schade van ongeveer 100.000 euro.

Festival afgelast

Het noodweer maakte ook een abrupt einde aan de derde en laatste dag van het KOZ festival in Deurne. Het festival gaat bezoekers die consumptiemunten over hebben daarom compenseren.