Winkeldief graaft z'n eigen graf door dumpen van vuilnis

Door zijn eigen sporen na te laten, is een winkeldief in Roosendaal door de politie opgepakt. Er was een vermoeden dat de man spullen had gestolen bij een groothandel. Toen hij buiten heterdaad werd aangehouden, bleek dat de man een paar dagen eerder nog was bekeurd voor het dumpen van afval. En juist die vuilniszakken leidden de politie naar het huis van de man.

In de groothandel was voor een paar honderd euro aan spullen gestolen. Na onderzoek kwam het bedrijf terecht bij de man als verdachte. De eigenaar belde de politie, waarna de Officier van Justitie toestemming gaf om de man buiten heterdaad aan te houden.