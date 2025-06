Straatrace met 176 km per uur: vier rijbewijzen afgepakt

De verkeerspolitie heeft maandagavond de rijbewijzen van vier bestuurders afgepakt in Tilburg. De bestuurders raceten over de Burgemeester Letschertweg met snelheden tussen de 176 en 165 kilometer per uur, waar je normaal slechts 80 mag. Drie van de snelheidsduivels waren beginnend bestuurder.

"Wat we daar zagen, dat maken we maar zelden mee", schrijven de agenten op sociale media. Tijdens een snelheidscontrole gebeurde er wel iets heel opvallends. "Vier voertuigen reden tegelijkertijd op ons af met snelheden tussen de 176 en 165 kilometer per uur." Op de weg waar de heren met hoge snelheden overheen scheurden geldt een maximum snelheid van 80 kilometer per uur. Rijbewijzen ingenomen

In de auto's zaten twee 22-jarige mannen uit Kaatsheuvel, een 23-jarige man uit Waalwijk en een 23-jarige man uit Loon op Zand. "De finish was dichterbij dan gedacht", grappen de agenten. De rijbewijzen van de heren zijn ingenomen en de wegpiraten mogen zich alle vier melden bij het CBR.