Zeer grote brand bij Van Puijfelik onder controle, nablussen duurt nog uren

De zeer grote brand bij Van Puijfelik Recycling in Oosterhout is volgens de veiligheidsregio onder controle. Er is nog geen sein brand meester afgegeven en wel is de NL-Alert ingetrokken. De brand brak even na half drie uit. Het nablussen gaat nog de hele dag duren.

Brandweerteams van verschillende korpsen rukten rond half drie uit naar het papierverwerkingsbedrijf aan de Koopvaardijweg. Vanwege de grote hoeveelheid aan samengeperst papier op het terrein werd er snel opgeschaald. De rook verspreidde zich over de omgeving en ook verbrande stukjes papier dwarrelden neer in de omgeving.

Rook neemt af

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant meldde rond zeven uur dat de brand onder controle was, ook de rookontwikkeling neemt geleidelijk af. Eerder in de ochtend werd er nog een NL-Alert verstuurd en werd er geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio gaat het nablussen van de brand nog de hele dag duren. Hoewel er wel een ambulance werd opgeroepen raakte niemand gewond bij de brand. Vrachtwagens die in de buurt van het bedrijf geparkeerd stonden, werden in veiligheid gebracht.

De brandweer is nog druk bezig met blussen (foto: Marcel van Dorst/ Eye4images).

Een reclamebord bij het bedrijf (foto: Marcel van Dorst/ Eye4Images).