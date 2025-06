Oplossingen voor Brabantse problemen geen stap dichterbij na val kabinet

Opluchting, blijdschap, teleurstelling en gelatenheid. De emoties bij de val van het kabinet Schoof lopen dinsdag uiteen. Ondertussen vreest de Brabantse politiek meer stilstand. Nu Geert Wilders de steun van zijn PVV voor het kabinet intrekt, lijken de oplossingen voor woningbouw, boeren, natuur, asielopvang en alle andere problemen in Brabant na ruim driehonderd dagen namelijk nog geen stap dichterbij.

“De maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen waar wij voor staan, zoals woningbouw, de stikstofcrisis en de energietransitie, zijn groot", zegt Commissaris van de Koning in Brabant Ina Adema namens het Interprovinciaal Overleg (IPO). "Dat vraagt om scherpe keuzes en vastberadenheid. Stilstand is geen optie." "Het is echt onverantwoord dat in deze tijd met supergrote uitdagingen het kabinet is gevallen", ziet ook Roel Gremmen, fractievoorzitter van de VVD in Provinciale Staten. "In het ergste geval gaat Den Haag een jaar lang op slot, terwijl we als provincie juist hulp nodig hebben."

Gremmen was vaker kritisch op het kabinet dat niet leverde. "Maar juist de laatste tijd kwamen er dingen op gang, zoals defensie." Hij vreest wat het stilvallen van dossiers gaat betekenen, bijvoorbeeld voor de uitvoering van de zogenoemde Beethovendeal in de Brainportregio, het extra geld vanuit Den Haag bedoeld om de snelle groei van de regio te ondersteunen.

Tegelijkertijd wil Gremmen niet te veel wanhopen. "We zijn er in Brabant wel in geslaagd om stabiliteit te creëren", zegt hij. "Dat moeten we behouden, we moeten doorgaan met de dingen die we goed doen." Daarin valt er in Den Haag wellicht wat te leren van de provincie waar niet zo lang geleden ook onrust heerste na een rechts avontuur.

