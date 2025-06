Te smal, te snel, te gevaarlijk: Brabantse fietspaden moeten veiliger

Fietspaden in Brabant zijn op veel plekken onveilig en vragen om verbetering. Dat blijkt uit een landelijk onderzoek van de Fietsersbond en Bouwend Nederland. Met een investering van 2,3 miljard euro kunnen in heel Nederland naar schatting 10.000 verkeersgewonden en 220 verkeersdoden worden voorkomen.

In het rapport zijn gemeenten met fietsroutes met meer dan 150 fietsers per dag geanalyseerd. In onze provincie vallen vooral de gemeenten Dongen en Reusel-De Mierden positief op. Zij scoren goed met relatief brede fietspaden, wat volgens het onderzoek bijdraagt aan de verkeersveiligheid. Brede fietspaden verkleinen de kans op botsingen tussen fietsers en tussen fietsers en auto's.

Wegen waarbij fietsers en auto's dezelfde rijbaan delen - vaak bij snelheden van 50 tot 80 kilometer per uur, vormen de grootste risico's. Dat komt omdat afslaand verkeer fietsers vaak over het hoofd ziet. In de gemeenten Breda, Eindhoven en Tilburg zijn de meeste van dit soort fietspaden in heel Noord-Brabant.