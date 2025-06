Ooievaarswonder in de tuin van Frans: 'Dat hadden we hier nooit verwacht'

Een babyboom aan ooievaars in Aarle-Rixtel: vier zijn er in korte tijd geboren en dat tegen alle verwachtingen in. Het gebied staat niet bekend als een plek waar ooievaars voorkomen. Eén jong is geboren in een nest in een nieuw natuurgebied en drie jongen zitten in de tuin van groenteboer Frans van den Heuvel, een stukje verderop. Het nest bleef al vijf jaar leeg.

"Vorig jaar kreeg ik met mijn verjaardag een plastic ooievaar, omdat mijn vrienden het zo zielig vonden dat ik nog nooit een ooievaar gehad heb", vertelt Frans van den Heuvel. "Die heb ik vlak bij het nest staan. Misschien heeft dat wel een aantrekkingskracht." Een medewerker van IVN Natuureducatie had de paal eens bekeken. "Die zei: 'Da gaat 'm niet worden'. Dat moet je vooral tegen mij zeggen, want dan ga ik het gelijk proberen. De paal stond volgens de medewerker niet op de goede plek." Maar begin april kwam er een ineens een ooievaarskoppel zitten op de paal. "Zondagochtend kreeg ik appjes. In de buurt zagen ze de ooievaars bezig. Sinds vrijdag ging het mannetje erbij staan als een soort waker. Ik ben op het dak geklommen om een foto te maken."

De drie jongen in het nest in de tuin van Frans (foto: Frans van den Heuvel).

Frans zag drie jonge ooievaartjes. “Dit is kei skon. Als je inzoomt zie je rechts twee ooievaars zitten en links zit er 1 met een bekje open", vertelt hij over de foto. De paal met het ooievaarsnest is er gekomen toen Frans ook met een zorgboerderij begon. Het is een blikvanger in zijn grote tuin. Elke dag zitten er twintig ouderen met een zorgvraag. "Zij vinden het helemaal geweldig. Al de hele week eten wij beschuit met muisjes." In het nieuwe natuurgebied 't Gulden Land zou zeker geen ooievaar komen, zo werd gedacht. Het was dan ook een grap om een boom andersom in de grond te zetten. "De boom moest er toch uit en dan leek het net een ooievaarsnest", zegt projectleider Nikki Barten. "Het gebied is niet op ooievaars ingericht. Het zag er vooral heel leuk uit. Dat was het idee."

Het jong in de omgekeerde boom 't Gulden Land.