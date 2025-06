Dieven breken in bij juwelier en slaan vitrines kapot, zaak tijdelijk dicht

Bij juwelier Cortenbach aan de Grotestraat in Waalwijk is maandagnacht ingebroken. Drie verdachten hebben de rolluiken met een breekijzer opengebroken, vervolgens de glazen plaat van de voordeur met hamers ingeslagen en de vitrines stukgeslagen.

De zaak blijft tijdelijk gesloten vanwege de schade die is aangericht. De inbraak gebeurde rond kwart over vier. Volgens de politie gaat het om in ieder geval drie verdachten die er met een nog onbekende buit vandoor gingen.

Toen de politie bij de juwelier aankwam, waren de verdachten al gevlucht. De politie is een onderzoek gestart en zoekt nog naar getuigen en mensen die camerabeelden hebben waar mogelijk iets op te zien is.