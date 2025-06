Twee keer brand in horecazaak, politie gaat uit van brandstichting

Bij een horecazaak aan het Pastoor Joorenplein in Bergen op Zoom is twee nachten op rij brand uitgebroken. Omstanders zouden vlak na de eerste brand meerdere mensen hebben zien wegrennen. De politie gaat ervan uit dat de twee branden zijn aangestoken. Een 24-jarige man is aangehouden.

De eerste brand was in de nacht van zondag op maandag. Rond vier uur 's meldde een omstander bij de politie dat er een explosie in de omgeving te horen was. Toen de agenten bij het Pastoor Joorenplein aankwamen, zagen ze vlammen bij de horecazaak. De brandweer heeft het vuur geblust.