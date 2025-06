Samenwerken met populisten is gedoemd te mislukken, weten we in Brabant

Geert Wilders heeft zijn PVV teruggetrokken uit het kabinet. Het is een actie waarvan het moment het meest onverwachte is. Want dat een regering die afhankelijk is van populisten de eindstreep niet haalt, is in Nederland een politiek gegeven. Ook in Brabant hebben we die les al meerdere keren geleerd.

In 2019 werd Forum voor Democratie uit het niets de tweede grootste partij in Provinciale Staten. In eerste instantie valt de extreemrechtse partij buiten de boot, maar nadat het CDA een coalitie met middenpartijen laat vallen, gaan de christendemocraten samen met de VVD op een rechts avontuur. Forum voor Democratie wordt de nieuwe coalitiepartner en levert twee gedeputeerden: Eric de Bie en Peter Smit. Binnen Forum voor Democratie is veel onrust door uitspraken van landelijk leider Thierry Baudet. In Brabant doen de Statenleden van de partij controverses af als een probleem van de landelijke afdeling. "Wij zijn Brabant, Baudet is Den Haag", klinkt het.