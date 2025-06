Davy (35) moet de cel in voor het bedreigen van zijn ex

Davy O. (35) moet drie maanden de cel in voor het bedreigen van zijn ex in Tilburg. Ook krijgt hij een contactverbod voor twee jaar. Dat heeft de rechtbank in Breda dinsdag bepaald. De Rotterdammer bedreigde de vrouw twee keer en op 31 maart ontplofte er ook daadwerkelijk een explosief bij de voordeur van haar huis aan de Grubbenvorststraat in Tilburg.

De vrouw die daar met haar kinderen woonde, kreeg de schrik van haar leven. Maar O. verklaarde tijdens de zitting dat hij er niets mee te maken had en jaren geleden kortstondig contact had gehad met deze vrouw. Maar tijdens de zitting bleek dat de twee wel veel langer intensief contact hadden. Zelfs zo lang dat er spanning kwam in de nieuwe relatie van de vrouw.

Maar bedreigen of een aanslag op haar huis plegen, wuifde O. weg. Maar wie stuurde dan teksten via Snapchat als: ‘Er is al betaald om je kankerhuis te laten ontploffen’? of ‘Je mag je buren alvast zeggen dat ze een nieuwe deur moeten gaan kopen’?

Davy O. ontkende dat hij dat was. Hij stond niet terecht voor de ontploffing zelf, maar voor bedreigingen in Tilburg en eerder al in Capelle aan den IJssel. Een man van 23 uit Rotterdam wordt verantwoordelijk gehouden voor de aanslag met de brandbom en die hoort donderdag zijn straf. Tegen hem is 3,5 jaar geëist.

De politie ontdekte dat O. een simkaart kocht bij een belwinkel in Rotterdam en dat hij vervolgens een Snapchataccount aanmaakte waarmee hij zijn ex bedreigde. De politie kon immers zien dat de berichten via O’s simkaart werden verstuurd.

De officier van justitie eiste eerder 137 dagen cel. Dat is gelijk aan de tijd die O. al in voorarrest heeft gezeten. De rechtbank kwam lager uit en maakte daar drie maanden cel van. Wel werd O. een contactverbod opgelegd. Hij mag twee jaar lang op geen enkele manier contact zoeken met zijn ex. Per overtreding gaat hij direct een week de cel in.