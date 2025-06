Zoektocht naar nieuwe trainer is lastig voor Willem II, dit is de reden

De dag na de degradatie van Willem II was voor Freek Heerkens de eerste werkdag van het nieuwe seizoen. De technisch directeur staat voor een aantal grote uitdagingen, zoals het samenstellen van de selectie en het aanstellen van een hoofdtrainer. Die zoektocht naar een trainer is door de stap terug naar de Keuken Kampioen Divisie een stuk lastiger geworden. "Maar ook door hoe we er opstaan in trainersland, die zien ook hoe we met trainers en technisch directeuren zijn omgegaan."

De degradatie na de nederlaag tegen Telstar deed pijn in Tilburg. Ook bij Freek Heerkens (35), die het seizoen begon als coördinator voetbalbeleid en transformatie. Aan het eind van het seizoen volgde hij de vertrokken Tom Caluwé op als technisch directeur en die rol blijft hij de komende drie seizoenen vervullen bij de Tilburgers. "Ik ben me bewust van het afbreukrisico", zegt de voormalig voetballer die elf jaar bij Willem II speelde. "Het is een mooie kans, er is heel veel werk te doen met mogelijkheden en onmogelijkheden. Tijd om te rouwen is er niet. Ik zit hier omdat ik een bepaalde uitdaging zie en geloof dat we beter kunnen presteren. Dan heb ik het bijvoorbeeld over een andere technische structuur, spelersbegeleiding of de ontwikkeling van de jeugdopleiding." Het scenario van degradatie was een van de opties en daarmee gaat Heerkens aan de slag. Het vastleggen van een nieuwe hoofdtrainer na het ontslag van Peter Maes is een van de belangrijkste zaken.

Zijn tijdelijke opvolger, Kristof Aelbrecht, heeft een doorlopend contract, maar ambieert niet de functie als eindverantwoordelijke. "Het proces loopt achter de schermen. Het is voor ons de uitdaging om de juiste man aan te stellen voor de korte en lange termijn. Kwaliteit gaat boven snelheid." Afgelopen zondag degradeerde Willem II na een verloren wedstrijd tegen Telstar:

Van de selectie die geen handhaving wist af te dwingen, vertrekken de zes huurlingen Dennis Kaygin, Youssuf Sylla, Kyan Vaesen, Miodrag Pivas, Amar Fatah en Cisse Sandra. Ook Patrick Joosten, Tommy St. Jago, Jeremy Bokila en Maarten Schut gaan weg. De club gaat nog in gesprek met Erik Schouten, Nick Doodeman, Rob Nizet en Connor van den Berg. De komende weken zal duidelijk worden of er nog aan spelers wordt getrokken en wie er blijven. Op de transfermarkt gaat Heerkens in samenwerking met de scouting op zoek naar aanwinsten. De kans is groot dat er ook opnieuw spelers gehuurd gaan worden. Een nieuwe speler wordt Maxim Kireev in ieder geval niet. De international van Wit-Rusland zou naar Willem II komen, maar door de degradatie gaat er een streep door de transfer. "We willen als club geen financieel onverantwoorde risico’s nemen. In de Keuken Kampioen Divisie kunnen we geen smak geld uitgeven aan een speler."

"Qua spelersbegroting zitten we in de top vijf, daarmee kunnen we een competitief team neerzetten."

De degradatie biedt mogelijk meer kansen voor spelers uit de eigen opleiding. "Het gat tussen de eindfase van de opleiding en het eerste elftal wordt door de degradatie waarschijnlijk kleiner. Maar dan moet de kwaliteit er wel zijn. Het aanvullen van de selectie puur voor het aanvullen is niet de bedoeling." De begroting van Willem II is komend seizoen ruim vijftien miljoen euro en gaat mogelijk richting de zestien. Het kampioensjaar 2023/2024 werkte de club met een begroting van ruim 12 miljoen euro. "Dat geeft de grootte van de club en de mate van betrokkenheid aan, hartstikke mooi. Qua spelersbegroting zitten we in de top vijf, daarmee kunnen we een competitief team neerzetten." Het exacte bedrag van de spelersbegroting wil Heerkens niet uitspreken. Net als een harde doelstelling voor komend seizoen. "Dat kun je pas doen met een hoofdtrainer en als de selectie rond is. Bovendien hebben we geen volledig zicht op de concurrenten. Wanneer ik tevreden ben? Vraag me dat in de toekomst maar."