Accu ontploft bij bedrijf, medewerker raakt zwaargewond

Bij een bedrijf aan de Galliërsweg in Oss is dinsdagmiddag een grote accu ontploft. Eén iemand raakte daarbij zwaargewond en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Anderen mensen ademden rook in en moesten voor controle naar het ziekenhuis.

Volgens een ooggetuige stond een van de medewerkers in brand door de ontploffing. Het vuur is door iemand van een ander bedrijf geblust meldt Dtv Nieuws. Er ontstond veel paniek toen de brand uitbrak. De zwaargewonde is met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, bevestigt de Veiligheidsregio. Zeker vijf mensen zijn behandeld met zuurstof en overgebracht naar het ziekenhuis voor controle. Rookontwikkeling

In de eerste melding van de brand werd er gesproken van het vrijkomen van een mogelijk gevaarlijke stof, maar dat bleek niet het geval. Volgens de brandweer is er geen sprake meer van verdere rookontwikkeling. Wel was de brandweer nog enige tijd bezig met bluswerkzaamheden. Daarvoor werd speciaal schuim gebruikt. De brandweer meldde rond halfvijf dat de accu is geblust. Hoe de accu kon ontploffen, is nog onduidelijk. De omgeving is afgezet voor hulpverlening en verder onderzoek. De brand brak uit bij UMS, een bedrijf dat onder andere zware machines verduurzaamt.

Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.