Thijs’ vader overleed toen hij klein was, nu leert hij hem eindelijk kennen

Thijs is vijf jaar oud als zijn vader Bram overlijdt. Jarenlang blijft dat vooral een feit: iets dat gebeurd is en niet iets wat gevoeld werd. Tot hij zich een paar jaar geleden begint af te vragen wie die man eigenlijk was. “Ik wist niet waar hij verdrietig van werd, waar hij van hield, wie hij écht was.”

“Toen vertelde mijn moeder dat mijn vader die nacht was overleden. Ik was toen vijf jaar oud en begreep er niets van. Ik zag mijn zussen huilen, dus ik weet nog dat ik mijn best deed om ook te huilen.”

Het is zaterdag 16 juni 2007, vroeg in de ochtend. Thijs ligt op dat moment nog in bed en hoort zijn oudere zussen. “Ik weet nog dat ik naar boven schreeuwde met de vraag of het wat zachter kon”, vertelt Thijs. Hij klimt uit zijn hoogslaper, in zijn PSV-pyjama.

Wat hem wél bijblijft, zijn de momenten die nooit zijn geweest. “Dat eerste biertje samen, weet je wel? Dat soort dingen. Ik heb nooit per se een vader gemist. Maar wel een vaderfiguur.” Thijs was nog maar een kleuter toen zijn vader overleed. “Ik kende hem niet. Hoe kun je iemand missen die je eigenlijk nooit echt hebt gekend? Ik had al langer geen vader meer dan dat ik mijn eigen veters kon strikken.”

Na het overlijden van zijn vader neemt Thijs’ moeder ook de vaderrol op zich. “Ze deed alles. En eerlijk? Ik heb daar als kind nooit echt iets van gemist. Behalve die lege stoel aan tafel.” Pas jaren later, tijdens zijn studententijd, begint het te knagen. “Ik had huisgenoten die ook een ouder waren verloren. Zij waren daar nog elke dag verdrietig om. En ik? Ik voelde niet zoveel. Toen begon ik me af te vragen: heb ik dat verdriet altijd weggestopt, of is het er gewoon niet?”

In 2019 overlijdt de moeder van Thijs’ vader. “Hij was enig kind. Zijn eigen vader was al jaren eerder gestorven. Mijn oma was de laatste die nog alles over hem kon vertellen.” Thijs had haar nooit veel gevraagd over zijn vader. “Misschien durfde ik het niet. Of dacht ik dat er nog tijd genoeg was. Maar toen zij stierf, drong het ineens tot me door: nu zijn ook de verhalen weg. Het voelde alsof met haar ook het laatste stukje van papa was doodgegaan.”

Dat besef wakkert iets in Thijs aan. Voor het eerst voelt hij de behoefte om zijn vader écht te leren kennen. Wie was Bram den Ouden eigenlijk? Wat maakte hem gelukkig? Wat raakte hem, maakte hem boos? “En in hoeverre lijk ik op hem? Ik wilde het allemaal weten. Alles wat ik nog van hem kon achterhalen.”