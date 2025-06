Jaren geleden bokste Corné (39) wel eens een rondje, maar door zijn verslaving kwam hij steeds meer in de problemen. Nu is hij al vier jaar clean, maar van de bank afkomen en sporten, dát was nog lastig. Des te moediger is deze vuurproef: in drie maanden tijd stoomde hij zichzelf klaar om voor één keer echt in de ring te vechten tijdens kickboksgala Embrace Event dat zaterdag wordt gehouden.

Zwetend en hijgend staat hij in de ring van DAP's Gym in Tilburg, samen met zijn trainers Anwar Dap en Marco van Spaendonk. "Kom op", roept Anwar hem toe: "Laat niet zien aan je tegenstander hoe moe je bent, kickboksen is ook een mentaal spelletje", roept hij terwijl Corné van de Luijtgaarden erop losslaat. Het is zijn laatste training, daarna neemt hij een paar dagen rust, voor het zaterdag zover is.

Corné overwint verslaving en doet zonder ervaring mee aan boksgala (foto: Evie Hendriks / Omroep Brabant).

Uit je comfortzone

Embrace Event is bedacht door Anwar Dap (kickbokser), topkok Cees Smulders en hr-adviseur Erwin Smolders. Zij willen onervaren boksers in drie maanden klaarstomen om voor één keer in de ring te staan tijdens een kickboksgala. Ze willen laten zien dat bewegen belangrijk is voor het lichaam, maar ook dat je er mentaal en sociaal sterker van wordt. En ja, in een boksring vallen rake klappen, maar dat weerhoudt de deelnemers er niet van om mee te doen: "Mensen komen uit alle hoeken van de samenleving en we hebben nu al weer een wachtlijst voor volgend jaar", zegt Anwar trots. Het gaat volgens hem om veel meer dan alleen boksen. "We willen mensen laten zien waartoe ze in staat zijn. Drie maanden lang gaan mensen uit hun comfort zone, en dat zorgt voor zelfvertrouwen. Dat zie je terug op het werk, bij vrienden, mentaal, sociaal en fysiek", zegt hij. "We maken superhelden", vult hij breed lachend aan.

Van verslaafd tot fit

Maar als amateur een boksring in, dat is toch hartstikke spannend? Corné knikt grijnzend. "Ja, ik slaap de laatste dagen best slecht", geeft hij toe. "In mijn hoofd en in mijn dromen heb ik de wedstrijd al 136 keer gevochten", lacht hij. Toch besloot hij mee te doen. "Ik heb in mijn privéleven veel meegemaakt en ben een tijd verslaafd geweest", vertelt hij openhartig. "Ik heb bijna op straat geleefd." Sinds vier jaar is hij clean en werkt hij hard om zijn leven weer op de rit te krijgen. "Financieel heb ik alles op orde en ook tussen mij en mijn gezin gaat het weer goed." Het enige wat hem niet lukte: van de bank afkomen, sporten en gezond leven: "Ik ben, toen het slecht met me ging, zeventig kilo aangekomen. Voor een korte man als ik is dat echt heel veel", slikt hij.

Anwar Dap, Corné van de Luijtgaarden en Marco van Spaendonk (foto: Evie Hendriks / Omroep Brabant).