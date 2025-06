Escortbureau gesloten vanwege pijpen zonder condoom: 'Misverstand'

Het escortbedrijf Deepest Secrets moet op 13 juni zijn deuren sluiten. Dat heeft de gemeente Moerdijk besloten, omdat het bedrijf bewust regels overtreedt door medewerkers klanten te laten pijpen zonder condoom. De eigenaresse spreekt van een misverstand en laat het er niet bij zitten: "Ik vecht dit aan. Ik wil niet alles verliezen waar ik zo hard voor heb gewerkt."

Volgens een woordvoerder van de gemeente heeft de eigenaar bij de aanvraag van de vergunning niet gemeld dat ‘pijpen zonder condoom’ standaard wordt aangeboden. “Als dat destijds wel was gemeld, hadden we de vergunning niet verleend", legt ze uit.

Pijpen zonder condoom Deepest Secrets kwam in opspraak na een aflevering van het programma BOOS van Tim Hofman. Daarin geven medewerkers van het bureau aan dat ze lang moesten werken en verplicht waren om zonder condoom te pijpen. De gemeente Moerdijk trekt nu vooral om dat laatste de vergunning in: "Pijpen zonder condoom is in strijd met het hygiënebeleid en daarmee een gevaar voor de volksgezondheid", stelt zij in een verklaring.

Niet verboden volgens de wet?

Saskia, de eigenaresse van het escortbureau, zegt dat de gemeente haar verraste met het besluit. “Het was echt een klap. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn 25 medewerkers. Als ik echt dicht moet en zij zitten zonder werk, ben ik bang dat ze in de illegaliteit belanden", zegt ze gefrustreerd. Ook snapt ze niet dat de gemeente nu pas bij haar aanklopt: "Ik ben altijd open geweest, op onze website staat duidelijk dat we deze dienst aanbieden. Ik snap niet dat ze daar nu pas over vallen.”

Ook Saskia's advocaat is stellig: "Het belangrijkste punt is dat het gaat om orale seks zonder condoom. Volgens de regels in artikel 3:9 van de APV valt deze dienst daar niet onder. Vrijwillige, onbeschermde orale seks tussen volwassenen is niet verboden." De gemeente zegt dat ze de vergunning misschien niet hadden gegeven als ze toen alles wist wat ze nu weet. Volgens de advocaat had de gemeente ook dan de vergunning niet mogen weigeren.

Lastercampagne

In eerdere reacties noemde ze de klachten van oud-werknemers “een lastercampagne”. Volgens Saskia was de aanleiding van de klacht bij de gemeente vooral een persoonlijk conflict tussen haar en de werknemers. "Nu willen ze me kapotmaken en dat doet me heel erg veel pijn", zegt ze. Over dat ze moeten pijpen zonder condoom hebben ze volgens Saskia niet gelogen: "Dat wordt vanaf het begin duidelijk gemaakt als je solliciteert. Wil je dat niet, even goede vrienden, maar dan moet je hier niet komen werken."

Hoe de klacht ook bij de gemeente is gekomen, de rechter zal uiteindelijk moeten besluiten of Deepest Secrets de vergunning mag houden. Als het bedrijf na 13 juni toch doorgaat, hangt er een dwangsom van 25.000 euro boven het hoofd. Maar zover wil Saskia het niet laten komen: "Ik wil me natuurlijk gewoon aan de wet houden."

Samen met een advocaat gaat ze dan ook bezwaar maken tegen de intrekking van de vergunning, laat ze weten. “Ik hoop dat de gemeente inziet dat dit berust op een misverstand." Als het niet lukt om het besluit van de gemeente in te trekken, dan past ze haar werkwijze misschien wel aan. "Ik wil dat dit bedrijf blijft bestaan", zegt ze geëmotioneerd. "Anders moet ik alles wat ik heb opgebouwd opgeven."