Recyclingbedrijf sloopt illegaal bussen op terrein, blijkt na enorme brand

Op het terrein van recyclingbedrijf Van Puijfelik in Oosterhout, waar maandagnacht een grote brand woedde, stonden illegaal bussen die door het bedrijf gesloopt zouden worden. Dat blijkt na navraag bij de gemeente Oosterhout.

In de nacht van maandag op dinsdag brak er een zeer grote brand uit bij recyclingbedrijf Van Puijfelik in Oosterhout. Door de grote hoeveelheid aan samengeperst papier op het terrein schaalde de brandweer snel op. Verschillende brandweerkorpsen rukten uit. De brandweer was de hele dag bezig met het nablussen van de papierresten.

Op het terrein stonden opvallend genoeg ook meerdere bussen, die het bedrijf naar eigen zeggen aan het slopen was. Een medewerker vertelde dinsdagochtend aan Omroep Brabant dat hij blij was dat de bussen die op het terrein stonden, gespaard zijn gebleven. "Ik was bang dat die in brand stonden, we zijn ze aan het slopen."