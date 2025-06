Ook hier krijgen we last van treinstaking bij NS

De NS waarschuwt dat de staking komende vrijdag 'landelijke impact' kan hebben. Dit komt doordat de eventuele staking door de vakbonden gepland staat in Midden-Nederland en de NS vanuit die regio, Utrecht, het eigen landelijke treinverkeer aanstuurt. Daardoor rijden er naar verwachting ook minder of mogelijk zelfs helemaal geen treinen in Brabant.

De verwachting is dat de internationale treinen blijven rijden.