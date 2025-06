Vakantieparken van Gillis blijven op slot, vergunningen terecht ingetrokken

De vergunningen van drie vakantieparken van Peter Gillis in Ommel, Cranendonck en Valkenswaard zijn terecht ingetrokken. Dat heeft de rechter dinsdag bepaald. De gemeenten waren bang dat Gillis de parken gebruikte voor criminele activiteiten en volgens de rechter hadden ze daar genoeg redenen voor.

Zo zou er sprake zijn van fraude, valsheid in geschrifte, verboden wapenbezit, illegaal huisvesten van arbeidsmigranten en het toestaan van permanente bewoning. Het Landelijk Bureau Bibob (LBB) trok daarover in 2022 aan de bel bij de gemeente Asten.

Op basis van dat advies besloten de gemeenten de vergunningen voor de parken in te trekken en nieuwe vergunningen die Gillis had aangevraagd te weigeren. Hij was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter.